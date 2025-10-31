Datum der Anmeldung:
22.10.2025
Aktenzeichen:
B1-151/25
Unternehmen:
BAT Agrar GmbH & Co. KG, Ratzeburg; Erwerb des Geschäftsbetriebs Agrarhandel von der Fliegauf GmbH Agrar-Energie-Logistik, Bad Krozingen
Produktmärkte:
Düngemittel, Futtermittel, Getreide, Landhandel, Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Ölsaaten
