Vancouver, British Columbia, 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 2. Oktober 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Finanzierung") abgeschlossen hat. Im Rahmen der Finanzierung begab das Unternehmen 9.258.414 Critical Minerals Exploration Tax Credit Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die "CMETCFT-Einheiten") zum Preis von 0,35 $ pro CMETCFT-Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 3.240.445 $. Jede CMETCFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als "Flow-Through-Aktie" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt, und einem halben Aktienkaufwarrant, der den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt (die "Warrants").

In Verbindung mit der Finanzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 57.304,96 $ und begab 163.728 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die "Vermittler-Warrants") an bestimmte berechtigte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, jederzeit innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum eine (1) Aktie zum Preis von je 0,45 $ zu erwerben.

Im Rahmen der Finanzierung wurden auch 285.000 CMETCFT-Einheiten an eine dem Unternehmen nahestehende Person (Insider) begeben, was einem Bruttoerlös von 99.750 $ entspricht. Die Ausgabe dieser Wertpapiere stellt gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dementsprechend eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" (Related Party Transaction) dar. Das Unternehmen war gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen zur Einholung der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre im Hinblick auf die Beteiligung des Insiders freigestellt, da weder der Verkehrswert der Insiderbeteiligung noch der Wert der dabei begebenen Wertpapiere mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betragen.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der CMETCFT-Einheiten wird zur Finanzierung qualifizierter Ausgaben in Bezug auf die Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und zur Aufstockung des allgemeinen Working Capitals verwendet. Die CMETCFT-Einheiten, einschließlich der ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, wonach das Unternehmen im Rahmen einer Pressemitteilung den vorgezogenen Verfall der Warrants - und zwar 30 Tage nach der Ankündigung - bekannt geben kann, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") an der CSE an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen nach Abschluss der Finanzierung mehr als 0,75 $ pro Aktie beträgt.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

