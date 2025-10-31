HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. "Die Talsohle ist durchschritten", schrieb Trion Reid am Freitag in seiner Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender dürfte sein schlechtestes organisches Quartalswachstum bereits im zweiten Jahresviertel hinter sich gehabt haben. Jetzt stünden weitere Verbesserungen bevor. Dank des beschlossenen Effizienzprogramms und reduzierter Marketingausgaben steige das bereinigte operative Ergebnis bereits, auch wenn der Umsatz sinke./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408





© 2025 dpa-AFX-Analyser