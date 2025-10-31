Anstelle von Text-Tokens packt das chinesische KI-Unternehmen Deepseek Informationen effizienter in Bilder. Damit schneidet es bei wichtigen Benchmarks genauso gut ab wie die Spitzenmodelle. Das chinesische KI-Unternehmen Deepseek hat ein KI-Modell veröffentlicht, das mit neuen Techniken die "Erinnerungsfähigkeit" von KI erheblich verbessern soll. Das Modell basiert auf optischer Zeichenerkennung (OCR): Es extrahiert Text aus einem Bild, und wandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n