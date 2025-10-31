Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US38141GD686/ WKN A4EJXB) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 500 Millionen US-Dollar am Markt platziert, so die Börse Stuttgart.Es handle sich um eine sogenannte Floating Rate Note - die Verzinsung sei variabel und orientiere sich am US-Referenzzins SOFR zuzüglich eines festen Aufschlags von 1,08%. Für die erste Zinsperiode werde - basierend auf dem aktuellen Stand - ein Kupon von etwa 5,40% erwartet. Der endgültige Zinssatz hänge vom tatsächlichen Stand des Referenzzinses während der jeweiligen Zinsperiode ab. Die Kuponzahlungen fänden vierteljährlich statt und würden regelmäßig an die aktuellen Marktbedingungen angepasst. ...

