Ein führender Anbieter im Bereich Unternehmenssoftware zeigt eindrucksvoll, wie stark sich die Nachfrage nach KI-basierten Automationslösungen entwickelt. Nach einem erfolgreichen Quartal mit über 20 Prozent Umsatzwachstum, Rekordmargen und zahlreichen neuen Großkunden gewinnt die Aktie deutlich an Dynamik. Ein geplanter Aktiensplit erhöht zusätzlich die Aufmerksamkeit und macht den Titel für neue Anleger auch optisch attraktiver.Die Kombination aus marktreifer KI-Plattform, wachstumsstarken Verträgen ...

