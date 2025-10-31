© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

Gerüchte über einen Mega-Deal haben die Aktie von Moderna am Donnerstag in die Höhe schießen lassen. Nach monatelanger Talfahrt kommt plötzlich wieder Leben in den einstigen Impfstoff-Star.Die Aktie von Moderna hat am Donnerstag einen der stärksten Tagesanstiege des Jahres verzeichnet. Nach einem Bericht von STAT News, wonach der US-Biotechkonzern Gespräche mit mindestens einem großen Arzneimittelhersteller über einen "Deal von erheblichem Umfang" geführt habe, legte die Aktie um rund 14 Prozent zu und schloss den Handel bei 28,14 US-Dollar. Marktbeobachter sehen den Kurssprung als kurzfristige Erholungsrallye, nachdem der Wert zuvor rund 90 Prozent unter seinem Pandemie-Hoch gelegen hatte. …