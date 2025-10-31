Strategy hat im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Grund dafür ist die nachlassende Dynamik beim Bitcoin-Kurs, welche die hohe Bewertung des Unternehmens unter Druck setzt. Doch trotz der Zahlen zeigte sich die Aktie nachbörslich zunächst fester.Der Gewinn sank auf 2,8 Milliarden Dollar, nach einem Rekordwert von 10 Milliarden Dollar im Vorquartal. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie lag bei 8,42 Dollar, während Experten ...

