Die erste Kursreaktion nach den Quartalszahlen des Pharmakonzern Merck & Co. fiel negativ aus. Doch besitzt das Unternehmen Wachstumstreiber, deren Wert es anzuerkennen gilt. Quartalszahlen über Erwartungen Merck meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 17,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Treiber waren vor allem das Segment Animal Health mit 1,6 Milliarden US-Dollar und die Pharmasparte mit 15,6 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
