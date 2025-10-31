Der Bitcoin entwickelte sich zuletzt schwach und die Angst vieler Investoren vor einem Bärenmarkt 2026 ist groß. Doch sind die Aussichten vielleicht besser als erwartet? Bitcoin auch 2026 stark? Der Halving-Zyklus hat seit dem Beginn des BTC-Handels den Kurs der Mutter aller Kryptowährungen maßgeblich bestimmt. Aus diesem Grund fürchten sich viele Investoren vor dem Jahr 2026, da dieses eigentlich für einen Abschwung des Kurses, nicht für einen weiteren ...

