Die Bafin will künftig stärker darauf achten, dass Schaden- und Unfallversicherer Kunden mit ihren Produkten einen angemessenen Nutzen bieten. Insbesondere will die Aufsicht dabei auf Preisdifferenzierungen und sogenanntes Price-Walking ins Visier nehmen. Versicherungsprodukte müssen einen angemessenen Nutzen für Kunden bieten. Das hat Julia Wiens, Exekutivdirektorin Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der BaFin, während der 14. Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht, die vor Kurzem in Bonn ...

