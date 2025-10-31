Berlin/Frankfurt am Main (ots) -- Hohe Nachfrage: Letzte Plätze in Hamburg, Fürth, Heidelberg und Stuttgart- Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Jarzombek (BMDS) übernimmt Schirmherrschaft- GDA startet interaktiven "Dat-o-Mat"Sieben Tage vor dem dritten "Tag der offenen Rechenzentren" (7. November) meldet die German Datacenter Association (GDA) eine starke Nachfrage: 25 Rechenzentren in 17 Städten öffnen ihre Türen, 86 % der Tourplätze sind bereits vergeben. Gleichzeitig übernimmt Thomas Jarzombek, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, die Schirmherrschaft."Rechenzentren sind die Herzkammer der Digitalisierung. Sie sorgen dafür, dass Daten sicher, schnell und zuverlässig verarbeitet werden - für Verwaltung, Wirtschaft, Forschung und Jede und Jeden von uns," sagt Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Jarzombek. Er freue sich, die Schirmherrschaft für die Initiative zu übernehmen: "Transparenz schafft Vertrauen: Der Tag der offenen Rechenzentren zeigt modernste Energie- und Kühltechnik, Abwärmenutzung und Netzintegration - und macht sichtbar, wie Rechenzentren Effizienz, Sicherheit und digitale Souveränität zusammenbringen."Denn Rechenzentren sind Hochsicherheitsumgebungen, zu denen regulär nur Personen mit berechtigtem Interesse Zutritt haben. 'Sichtbar machen, was sonst verborgen bleibt' ist die Devise am 7. November: Betreiber gewähren seltene Einblicke in Serverräume, Kühltechnik und Notstromversorgung.Letzte Plätze in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg - Schnell anmelden!Freie Kapazitäten der geführten Rechenzentrumstouren bestehen insbesondere in Fürth, Hamburg, Heidelberg und Stuttgart. Die Touren im Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main sowie in Berlin, Düsseldorf und München sind bereits ausgebucht.Aktuelle Verfügbarkeiten und Anmeldung unter www.tdorz.deNeu: Der Dat-o-Mat - Wie digital leben Sie?Pünktlich zum TdoRZ startet die GDA den "Dat-o-Mat": ein interaktives Online-Angebot macht in drei Minuten die eigene digitale Alltagsnutzung sichtbar - ohne Bewertung. Anhand greifbarer Beispiele verdeutlicht die Auflösung des Persönlichkeitstests die Rolle von Rechenzentren im modernen Alltag. "Der TdoRZ zeigt, wo das Internet wohnt. Offenheit schafft Akzeptanz - vor Ort und online. Der Dat-o-Mat macht das Thema greifbar und lädt dazu ein, Rechenzentren aus der Nähe kennenzulernen," so Anna Klaft, Vorstandsvorsitzende der GDA.Zum Dat-o-Mat www.tdorz.de/dat-o-matDie Initiative "Hier wohnt das Internet!" erfährt 2025 eine grenzüberschreitende Dynamik: Auch der österreichische Rechenzentrumsverband Austrian Data Center Association konnte mehrere Standorte motivieren, sich am selben Tag für die Allgemeinheit zu öffnen.Initiator der Kampagne ist die German Datacenter Association (GDA), die Interessensvertretung der Rechenzentrumsbranche in Deutschland. Die Mitglieder des Verbands haben gemeinsam das Konzept für diese Kampagne entwickelt, die 2023 erstmals stattfand und in diesem Umfang europaweit einzigartig ist.Aktuelle Verfügbarkeiten und Anmeldungen www.tdorz.de - Dat-o-Mat www.tdorz.de/dat-o-matPressekontakt:Julia Niederwipper, +49 173 320 9331, niederwipper@germandatacenters.comOriginal-Content von: German Datacenter Association, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181334/6148811