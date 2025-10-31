Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm.
|239,25
|239,50
|11:40
|239,25
|239,50
|11:39
|Aktuelle Nachrichten
|11:33
|Geld zurück: Gericht stoppt Prime-Wucher von Amazon
|11:30
|Amazon stock price target raised to $315 from $300 at Morgan Stanley
|11:22
|Telsey hebt Kursziel für Amazon.com auf 300 US-Dollar an
|11:19
|Amazon steigt nach Meldung der Quartalszahlen zweistellig
|11:18
|Amazon stock price target raised to $300 from $280 at BMO Capital
|11:15
|Is It Time to Upgrade to the iPhone 17? How It Compares With the iPhone 16, 15 and 14
|11:15
|This Secret iPhone Camera Feature Can Help Keep Your Lens Clean
|11:11
|Apple und Amazon steigern Gewinne kräftig
|11:09
|Apple rüstet auf: Diese drei Produkte erhalten bald ein OLED-Upgrade
|11:06
|GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft...
|10:42
|Cloudflare stock price target raised to $280 from $240 at Mizuho
|10:42
|Cloudflare stock price target raised to $270 from $250 at Citizens
|10:34
|Citizens hebt Kursziel für Cloudflare-Aktie auf 270 US-Dollar an
|10:30
|10:30
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm.
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm
|10:30
|Cloudflare stock price target raised to $265 from $250 at RBC Capital
|11:19
|Citi and Coinbase Unite to Develop 24/7 Digital Asset Payment Infrastructure for Global Clients
|11:18
|Coinbase holds edge in US crypto race even as rivals' public listings reshape landscape
|11:06
|Jefferies lowers Coinbase stock price target to $367 on higher spending outlook
|10:30
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm.
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm
|08:50
|Coinbase meldet sich zurück: Umsatzsprung und starkes Volumen
|Die Kryptobörse Coinbase hat im dritten Quartal eine deutliche Trendwende vollzogen. Nach einem schwächeren Vorquartal meldete das Unternehmen einen kräftigen Anstieg bei Handelsvolumen und Transaktionserlösen....
|11:34
|Morgan Stanley erhöht Kursziel für Twilio nach starkem Q3 auf 154 US-Dollar
|11:30
|Twilio stock price target raised to $154 by Morgan Stanley on strong Q3
|10:54
|Goldman Sachs raises Twilio stock price target to $150 on strong Q3 results
|10:54
|Citizens reiterates Market Outperform rating on Twilio stock at $165
|10:30
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm.
|Amazon und Apple pulverisieren die Erwartungen. Außerdem: Coinbase, Cloudflare, Twilio uvm
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|217,35
|+0,95 %
|APPLE INC
|239,55
|-1,90 %
|CLOUDFLARE INC
|207,05
|+0,31 %
|COINBASE GLOBAL INC
|295,80
|+1,35 %
|TWILIO INC
|107,00
|-0,30 %