Unterföhring (ots) -In der 3. Folge von "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 04. November auf Sky, WOW und linear auf Sky One, besucht Evelyn ihre Lieblingsinsel Ibiza. Hier geht die Suche nach ihrem eigenen Traumhaus weiter. Nach den ernüchternden Erlebnissen in Marrakesch sollen nun neue Kontakte frischen Wind in das Projekt bringen. Doch als der Kaufpreis der besichtigten Häuser wieder mal in die Millionen geht, schwindet die Hoffnung zusehends. Neue Hoffnung schöpft Evelyn beim Thema Kinderwunsch - doch wie soll das funktionieren ohne festen Partner an ihrer Seite? Eine Reiki-Session scheint für sie zu diesem Thema neue Horizonte zu öffnen...Auf Ibiza trifft Evelyn Maklerin Elina und ist zuversichtlich - aber: Wrd sie mit ihr mehr Glück bei der Suche nach ihrem Traumhaus haben als mit dem Makler in Marrakesch? An handfesten Vorstellungen, wie sie die Umbauarbeiten angehen würde, mangelt es jedenfalls nicht: "Gebt mir einen Vorschlaghammer und einen Helm und ich baue mir ein Traumhaus!" Doch der siebenstellige Kaufpreis sprengt wieder mal ihr Budget. So kann es nicht weitergehen! "Evelyn, du musst deine Strategie ändern", fasst sie einen neuen Plan: Vitamin B! Nicht umsonst hat Evelyn einen großen Bekanntenkreis auf Ibiza. "Warum nicht mal von einer Freundin eine Empfehlung bekommen?", macht sie sich auf den Weg zu Freundin Heba und zum nächsten Immobilien-Check. Wann wird "Hotel Mama" für Evelyn endlich Vergangenheit sein und sie sich im eigenen Nest wohlfühlen können? Noch ist Geduld gefragt, denn sie weiß: "Es ist total wichtig, nicht die Katze im Sack zu kaufen". Dann betritt Evelyn eine Dachterrasse mit spektakulärem Ausblick - und ist begeistert!Doch nicht nur die eigenen vier Wände beschäftigen Evelyn. Im Gespräch mit ihren Freundinnen spricht sie offen über ihren Kinderwunsch. Ein Thema, das sie spürbar bewegt: "Momentan ist es schon eine wichtige Phase in meinem Leben: Entweder ich bekomme ein Kind, oder ich werde kinderlos durchs Leben gehen". Eine Vorstellung, die Evelyn immer mehr Angst macht. "Ich möchte gerne eine kleine Evelyn haben, die so aussieht wie ich", gesteht sie. Doch wie schwanger werden, wenn der passende Mann fehlt? Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie nicht auch für dieses Problem schon eine kreative Idee hätte: Eizellen einfrieren, als Plan fürs Glück - auch ohne den "Richtigen".Wenig später zeigt Evelyn wieder ihr großes Herz: Freundin Astrid betreibt einen Gnadenhof für verlassene Tiere und versucht, ihnen neue Hoffnung zu geben. "Das ist auch Ibiza - nicht nur Luxus und Partys. Ich habe einen riesigen Respekt vor Astrid!", bewundert Evelyn das Engagement ihrer Freundin und hat als Geschenk eine große Wagenladung Futter mitgebracht. "Es ist immer gut, sein Glück zu teilen und Nächstenliebe zu versprühen". Für Evelyn geht Tierliebe über alles: "Ich würde mich für die Tiere entscheiden - manche Männer sind es halt nicht wert".Zum Abschluss des Tages findet Evelyn bei einer Reiki-Session im Sonnenuntergang neue Energie - und vielleicht sogar Hoffnung auf "Mr. Right". Denn als ihre Therapeutin ihr verrät, dass es Techniken zur Partnersuche gibt, strahlt Evelyn: "Vielleicht kann sie mir ja Mr. Right mit meinem offenen Herzen herzaubern?" Evelyn ist begeistert von den esoterischen Gefühlen, die ihren Körper durchströmen. Das passt auch zu ihrem neuen Hobby: Bäume umarmen. Dabei ist ihr der Unterschied zum Menschen durchaus bewusst: "Spiritualität ist nicht schlecht. Aber ich kann einen starken Baum nicht mit einem starken Mann vergleichen, denn da steh ich ja eher auf pummelig...".B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die Sky Original Reality-Doku ist am 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One gestartet. Wöchentlich folgt eine neue Episode