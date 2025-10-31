Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag. 03.11.2025- (Nr. 393) Frauen in Führungspositionen, Jahr 2024 (Qualität der Arbeit 2025)- (Nr. N062) Legehennenbestand, Geflügelzuchtbetriebe, Geflügeltiere und Geflügelschlachtung, August 2025 und Jahre 2023/2024Dienstag, 04.11.2025- (Nr. 394) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2024- (Nr. 45) Zahl der Woche: Preise für Kfz-Versicherung und Pkw-Reparatur, September 2025Mittwoch, 05.11.2025- (Nr. 395) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025- (Nr. 396) Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025Donnerstag, 06.11.2025- (Nr. 397) Produktionsindex, September 2025- (Nr. 398) Krankenhäuser: Behandlungsfälle und -dauer, Bettenausstattung und -auslastung sowie Personal, Jahr 2024Freitag, 07.11.2025- (Nr. 399) Außenhandel, September 2025- (Nr. 400) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt,Gustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6148829

