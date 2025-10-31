Nextracker has introduced its Earth Truss foundation technology in Australia, backed by ARENA funding, to enable solar deployment on rocky and hard soil sites.From pv magazine Australia US-based Nextracker has launched the NX Earth Truss Foundation solution backed by the Australian Renewable Energy Agency (ARENA). Engineered for rocky and hard soil conditions for utility-scale solar development, the Earth Truss can expand possible sites where terrain has previously been a barrier. v.n.l.r.: Kommissionsprecher Eric Mamer, designerter vizepräsident Frans Timmermans, Energiekommissarin Kadri Simson ...Den vollständigen Artikel lesen ...
