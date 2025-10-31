Ein KI-generiertes Bild im Stil eines bekannten Videospiels sorgt für massive Kritik. Es wurde von einer US-Behörde genutzt, um Personal für die Grenzsicherung zu rekrutieren. Das US-Heimatschutzministerium (DHS) in Washington, D.C., hat ein KI-generiertes Bild veröffentlicht, das starke Anleihen an der Ästhetik der Videospielserie Halo nimmt. Die Grafik, die wie Eurogamer berichtet, Spartan-Soldaten auf einem Halo-Fahrzeug zeigt, trägt den Slogan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n