Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Königreich Spanien emittiert eine neue Staatsanleihe (ISIN ES0000012P74/ WKN A4EH92) mit einem Gesamtvolumen von 2,83 Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreskupon von 3,00%, der jeweils am 31. Januar ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 31. Januar 2026, die Rückzahlung am 31. Januar 2033. Der Einstieg sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro möglich. Der aktuelle Kurs liege bei etwa 101,03% (Stand: 29.10.2025), daraus ergebe sich eine aktuelle Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 2,84%. Moody's bewerte Spanien mit einem A3-Rating, Fitch vergebe ein A. (Bonds weekly Ausgabe vom 30.10.2025) (31.10.2025/alc/n/a) ...

