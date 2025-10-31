Wien (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet beließ die EZB die Zinsen auch beim heutigen Meeting unverändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflation liege weiterhin in der Nähe des mittelfristigen Zielwerts von 2% und die Wirtschaft habe trotz eines schwierigen globalen Umfelds weiter zulegen können. Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise habe man keine nennenswerten Details durchblicken lassen. Dennoch verfestigt sich der Eindruck, dass uns die aktuellen Zinsniveaus noch länger begleiten können, so die Analysten der RBI. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
