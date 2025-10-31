Im Projekt E|MPOWER für induktives Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt ist die Bauphase auf der A6 bei Amberg abgeschlossen. Jetzt beginnt die Testphase. Damit wird erstmals in Deutschland auf einer Autobahn untersucht, wie Elektrofahrzeuge während der Fahrt kabellos geladen werden können. Die Teststrecke entlang der A6 in der Oberpfalz wurde bereits im Sommer eingeweiht, besagter Abschnitt zwischen Amberg-West und Sulzbach-Rosenberg ist ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.