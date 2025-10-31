© Foto: AdobeStock

Bei Kupfer braut sich etwas zusammen. Während Gold und Silber zuletzt heftigen Verwerfungen unterlegen waren, beeindruckte Kupfer mit Stärke. Der Kupferpreis notiert oberhalb von 5 USD; bereit für den nächsten Schub.Kupfer läutet 3. Rallyephase des Jahres ein - Ist sie die gewaltigste? Betrachtet man die Entwicklung des Kupferpreises (COMEX) seit Jahresbeginn, lassen sich klare Strukturen ausmachen. Von Anfang Januar bis Ende März lief der Kupferpreis heiß und legte eine Rallye von knapp 30 Prozent auf das Börsenparkett. Danach geriet die Rallye ins Wanken. Eine knackige Korrektur zog auf. Trumps damalige Zolldrohungen zeigten Wirkung und schickten Aktienmärkte und das konjunktursensible …