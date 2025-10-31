EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|Helmut-Knaus-Str. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|Internet:
|www.knaustabbert.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220658 31.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group