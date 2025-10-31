NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft habe im vierten Geschäftsquartal unerwartet deutlich Fahrt aufgenommen, schrieb Michael Ng in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar. Auch die Aussichten für das iPhone seien rosiger als gedacht./ag/ajx



