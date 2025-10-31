blau direkt hat eine KI-gestützte Sprach- und Chatsteuerung für sein Maklerverwaltungsprogramm AMEISE vorgestellt. Damit lassen sich Kunden- und Vertragsdaten auslesen, filtern und intelligent verarbeiten. Der KI-Assistent kann Zielgruppen gezielt selektieren und Kundenattribute analysieren. Auf der diesjährigen DKM hat der Technologieanbieter blau direkt einen KI-Assistenten für sein Maklerverwaltungsprogramm AMEISE präsentiert. Via Sprachsteuerung oder Chat lassen sich Vertragsdetails abrufen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
