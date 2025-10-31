Seit Jahrzehnten verlassen wir uns auf ein Modell der Erd-Magnetosphäre. Nun stellt sich heraus: Eine grundlegende Annahme dabei war offenbar genau verkehrt herum. Wissenschaftler:innen müssen einen fundamentalen Aspekt des irdischen Magnetfelds neu bewerten. Eine Studie von Forschern der Kyoto University, der Nagoya University und der Kyushu University in Japan zeigt, dass das elektrische Feld der Magnetosphäre - unser Schutzschild gegen den Sonnenwind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
