Canva legt im Kampf gegen Konkurrenten Adobe eine Schippe drauf und bietet die 2024 übernommene Grafik-Suite Affinity ab sofort gratis an. Das kann die App, die jetzt als kostenfreie Alternative zu Photoshop, Illustrator und InDesign an den Start geht. Canva hat das Bildbearbeitungsprogramm Affinity Photo, das Vektorprogramm Affinity Designer und das Layout-Programm Affinity Publisher zu einer einzigen App unter dem Namen Affinity zusammengefasst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n