NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



