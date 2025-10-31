Amazon hebt ab | Apple in Rekordquartal | Porsche bald vor Gericht?
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|239,90
|240,00
|13:13
|239,90
|240,05
|13:13
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:06
|JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im...
► Artikel lesen
|12:57
|S&P 500 Meilenstein: Amazon-Zahlen sichern die Rekord-Rallye
|Die US-Börsen erleben eine Erleichterungsrallye, die den S&P 500 auf den längsten monatlichen Gewinnlauf seit Jahren schickt. Auslöser war das phänomenale Quartalsergebnis von Amazon.com Inc., dessen...
► Artikel lesen
|12:54
|Amazon.com stock price target raised to $275 from $230 at Raymond James
|12:39
|Heute letzte Chance: 50 Prozent Rabatt bei Amazon
|12:39
|Nie mehr Suchen: Amazon haut diesen Ordnungshelfer aktuell für kleines Geld raus
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:02
|These QuietComfort Ultra headphones show Bose still does one thing better than Apple
|12:54
|Apple To Rally Around 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
|12:38
|Es gibt noch Wunder: WhatsApp kommt endlich auf die Apple Watch
|12:27
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden
|DJ MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden
Nach zweitägiger Pause könnte die Wall Street ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Freitag wieder aufnehmen. Der Aktienterminmarkt...
► Artikel lesen
|12:17
|iPhone 17: Ersatzteile für neue Apple-Handys für Bastler verfügbar
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Amazon hebt ab | Apple in Rekordquartal | Porsche bald vor Gericht?
|Amazon hebt ab | Apple in Rekordquartal | Porsche bald vor Gericht
► Artikel lesen
|11:46
|Porsche: Taycan-Baureihenleiter gibt Lade-Tipps
|11:35
|Porsche Design Tower Bangkok Debuts in Singapore
|10:50
|Trotz leicht besserer Absätze und Einnahmen enttäuscht Volkswagen mit Zahlen und wird vor allem von Porsche in die Tiefe gerissen
|Für das dritte Quartal konnte Volkswagen nicht nur schlechte Neuigkeiten vermelden. Zum Teil liefen die Geschäfte wieder etwas besser. Insbesondere in Europa verbesserte sich die Nachfrage und die Absatzzahlen...
► Artikel lesen
|Do
|Volkswagen posts €1.3bn Q3 loss on Porsche woes, tariffs
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AMAZON.COM INC
|216,80
|+0,70 %
|APPLE INC
|240,10
|-1,68 %
|PORSCHE AG
|46,440
|-0,21 %