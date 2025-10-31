Bad Wimpfen (ots) -Zurzeit treffen sich an vielen Orten in Deutschland junge Menschen auf öffentlichen Plätzen, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu essen. Passend dazu wurden in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (11/2025) 26 Vanillepuddings untersucht. Kriterien waren unter anderem die Verwendung von echter Vanille und der Vanillegeschmack. Der "Milbona Selection Sahne-Pudding Bourbon Vanille" erhält die Bestnote "Sehr gut" und schmeckt mit Löffel oder Gabel. Mit echtem Bourbon-Vanilleextrakt, gemahlener Vanilleschote und einem Preis von nur 0,60 Euro für 200 Gramm (Grundpreis: 3,00 Euro/ Kilogramm) gehört das Lidl-Produkt zu den Preis-Leistungs-Siegern im Test.Im gleichen Test überzeugt zudem ein weiteres Lidl-Produkt: Der "Milbona lockerer Softpudding Vanillegeschmack" punktet mit seinem natürlichen Aroma und erhält das Gesamturteil "Gut".Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit erhält das "Freshona Weinsauerkraut" von Lidl die Gesamtnote "Gut". Mit guten Inhaltsstoffen und einem Preis von nur 0,76 Euro pro 500 Gramm (Grundpreis: 1,52 Euro/ Kilogramm) gehört das Weinsauerkraut von Lidl zu den günstigsten Produkten im Test. Insgesamt lagen die Preise der getesteten Sauerkrautsorten für 500 Gramm zwischen 0,76 Euro und 2,84 Euro.Die Redaktion der ÖKO-TEST bewertet zudem 22 Gesichtscremes für Männer. Die "Cien Men Feuchtigkeitscreme Hydro Energy 24h Hydro Formula" überzeugt mit sehr guten Inhaltsstoffen und erreicht ein "gutes" Gesamtergebnis. Die Creme mit Veganblume-Siegel kostet 2,35 Euro pro 50 Milliliter (Grundpreis: 47,00 Euro/ Liter) und gehört damit zu den günstigeren unter den "gut" getesteten Produkten.Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6148944