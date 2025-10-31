Weinfelden (ots) -Ab heute senkt Lidl Schweiz die Verkaufspreise für Artikel der Körperpflege, insbesondere aus den Bereichen Zahn- und Hautpflege. Der Detailhändler führt die Strategie der Preisführerschaft konsequent fort und erweitert die Tiefpreis-Offensive auf das tägliche Pflegesortiment.Die tägliche Pflege und Hygiene gehört zum Alltag und trägt zum Wohlbefinden bei. Eine Pflegeroutine darf keine Frage des Preises sein. Dieser Ansicht ist auch Lidl Schweiz. Deshalb weitet der Detailhändler seine Preissenkungen nun gezielt auf Produkte des täglichen Bedarfs im Bad aus. Mit dieser Tiefpreissenkung bekräftigt Lidl Schweiz sein Ziel, den Kundinnen und Kunden dauerhaft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt zu bieten.Lidl Schweiz beweist, dass Top-Qualität und tiefste Preise Hand in Hand gehenDie Cien Cremeseife, vom Konsumentenmagazin "K-Tipp" als Testsieger ausgezeichnet, zeigt, dass beste Qualität nicht viel kosten muss. Mit einem Einzelpreis von 0.35 CHF pro Stück bietet Lidl Schweiz damit die günstigste Stückseife und gleichzeitig das bestbewertete Seifenprodukt im Schweizer Detailhandel.Die neuen, dauerhaften Preise im DetailPreissenkungen ab 31.10.2025Produkt Nevadent Zahncreme 125 mlPreis alt 0.49 CHFPreis neu 0.39 CHFDifferenz - 20%Produkt Cien Gesichtspflegecremes 50 mlPreis alt 2.69 CHFPreis neu 2.09 CHFDifferenz - 22%Produkt Cien Cremeseife 2x150 gPreis alt 0.89 CHFPreis neu 0.69 CHFDifferenz - 22%Produkt Nevadent Mundspülungen 500 mlPreis alt 1.65 CHFPreis neu 1.39 CHFDifferenz - 15%Produkt Nevadent Zahnbürsten 2er-PackPreis alt 0.73 CHFPreis neu 0.59 CHFDifferenz - 19%Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz, kommentiert die Preissenkung: "Wir zeigen: Hohe Qualität gibt es bei uns dauerhaft günstig. Wir setzen unsere Strategie konsequent fort, um die Haushaltsbudgets unserer Kundinnen und Kunden langfristig und spürbar zu entlasten".Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100936300