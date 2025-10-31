ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx



