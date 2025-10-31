EQS-News: ALPHA Augmented Services AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zug, Schweiz, 31. Oktober 2025 - Weitere Auszeichnung für Alpha Augmented Services AG (Alpha Augmented). Der Pionier im Bereich der AI-gesteuerten Lieferkettenoptimierung hat nun auch den Digital Innovation Award 2025 erhalten. Im Finale setzte sich Alpha Augmented gegen weitere innovative und leistungsstarke Unternehmen und Projekte durch. Alpha Augmented überzeugte mit seiner cloudbasierten SaaS für die Logistik, durch die mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning rd. 20 Prozent der Kosten und ebenfalls rd. 20 Prozent der CO2-Emissionen in der Logistik eingespart werden können. Der Digital Innovation Award wurde 2025 erstmalig im Rahmen des Logistikcluster-Forums in Basel vergeben, das unter dem Motto "Logistik trifft Zukunft - Innovation und Digitalisierung mit KI" stand. Bereits im Jahr 2024 wurde Alpha Augmented von der internationalen Luftfrachtorganisation TIACA in Miami als weltweit bestes nachhaltiges Logistik-Startup ausgezeichnet und hat zudem das Google Accelerator: Climate Change Programm erfolgreich abgeschlossen. Massimo Rossetti, CEO und Co-Founder von Alpha Augmented: "Der Gewinn des Digital Innovation Award 2025 freut und ehrt uns sehr. Wir sehen den Preis als Bestätigung unserer Arbeit." Laurin Paech, CTO und Co-Founder von Alpha Augmented: "Dies ist ein Kompliment und das Ergebnis der harten Arbeit des gesamten Alpha-Augmented-Teams. Unsere Auszeichnung ist ein weiterer Ansporn für uns, die ökonomische und ökologische Transformation in der Logistik mit AI mitzugestalten." Über Alpha Augmented Services ALPHA Augmented Services ist cloud based SaaS für die Logistik. Mit AI und Machine Learning optimieren wir die komplette Supply Chain und sparen nachweislich bis zu 20% der Kosten und bis zu 20% der CO2 Emission ein. Gleichzeitig wird das Warehouse bis zu 35% optimiert. Die Bepackung von Palette und Container wird bis zu 40% schneller. Die Produktivitätsgewinne liegen bis zu 40%. Die Software ist komplett automatisiert und benötigt keine weiteren Eingriffe der Supply Chain Mitarbeiter. Im Idealfall erfolgt die Implementierungszeit innerhalb weniger Wochen. Alpha Augmented Services wurde im Jahr 2020 von Massimo Rossetti, Laurin Paech und Joachim Paech gegründet. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Nordamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2024 wurde Alpha Augmented von der TIACA als weltweit bestes nachhaltiges Logistik-Startup ausgezeichnet. Außerdem hat das Unternehmen im Jahr 2024 das Google Accelerator: Climate Change-Programm erfolgreich abgeschlossen. Weitere Informationen zu Alpha Augmented Services finden sich unter: https://alphaaugmented.com/de/de-home/ Alpha Augmented Services AG

