Linde steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal deutlich. Trotz schwacher Industrie erzielt der Gasekonzern Rekordmargen und erhöht den Ausblick. Anleger profitieren von Milliardenrückflüssen.Der Industriegase-Konzern Linde hat im dritten Quartal 2025 deutliche Gewinnzuwächse erzielt und trotz einer stagnierenden Industriekonjunktur neue Rekordwerte erreicht. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf 1,93 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 27 Prozent auf 4,09 US-Dollar zulegte. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Nettogewinn bei 1,99 Milliarden US-Dollar, sieben Prozent über dem Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 8,62 …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.