Linde steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal deutlich. Trotz schwacher Industrie erzielt der Gasekonzern Rekordmargen und erhöht den Ausblick. Anleger profitieren von Milliardenrückflüssen.Der Industriegase-Konzern Linde hat im dritten Quartal 2025 deutliche Gewinnzuwächse erzielt und trotz einer stagnierenden Industriekonjunktur neue Rekordwerte erreicht. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf 1,93 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 27 Prozent auf 4,09 US-Dollar zulegte. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Nettogewinn bei 1,99 Milliarden US-Dollar, sieben Prozent über dem Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 8,62
