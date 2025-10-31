Anzeige
31.10.2025 12:41 Uhr
Webinar - US-Tech vs. DAX: Chancen und Risiken im Jahresendspurt

Je stärker die Kurse steigen und in eine Übertreibung übergehen, desto kräftiger fällt meist die anschließende Korrektur aus. Gold und Silber halten sich derzeit an diese Börsenweisheit und gönnen sich eine Verschnaufpause. Anders präsentiert sich der US-Aktienmarkt: Die Sorgen vor einer KI-Blase nehmen zu. Nvidia hat den Börsenwert inzwischen auf fünf Billionen US-Dollar gesteigert - etwa doppelt so viel wie alle 40 DAX-Unternehmen zusammen. Nach sieben positiven Monaten im Nasdaq 100 wächst die Unsicherheit, was auch die Reaktionen auf die jüngsten Quartalszahlen von Meta und Microsoft zeigen.

Welche Chancen bieten die Aktienmärkte in den verbleibenden zwei Monaten? Welche Werte bleiben interessant - und wie entwickeln sich Edelmetalle und Kryptowährungen? Finanzexperte Franz-Georg Wenner stellt am 3. November um 19 Uhr passende Trading-Ideen vor - live, direkt und interaktiv. Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube-Livestream ab 19:00 Uhr unter …

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Gold (Chart-Quelle: ProRealTime)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Franz-Georg Wenner ist Chefredakteur des börsentäglichen Anlegermagazins "Index-Radar" und Mitglied im Team von Feingold Research
  • Markus Landau ist Derivate-Sales-Experte bei der DZ BANK


