München (ots) -Unter dem Motto "Memories that Move You" präsentiert Silversea, eine der führenden Marken für luxuriöse Erlebnis- und Expeditionsreisen, ihre neue Voyage Collection 2027-2028. Zu den Highlights gehören drei neue Grand Voyages im Mittelmeer, Asien und Südamerika sowie Zugang zu rund 30 einmaligen Events weltweit. Mit 30 Erstanläufen und 414 Reisen steuert Silversea über 600 Ziele auf allen sieben Kontinenten an und führt seine Gäste direkt zu den faszinierendsten Großereignissen der Welt.Weltbekannte Events und lokale FestivalsGäste können von einer privaten Dachterrasse aus die Rennstrecke des Grand Prix in Monaco verfolgen oder auf reservierten Plätzen die Musik und den Tanz des Karnevals von Rio genießen. Die Reiserouten sind auf knapp 30 kulturelle, sportliche und kulinarische Events abgestimmt - von legendären Festen wie dem historischen Karneval in Venedig bis hin zu Kultur-Highlights wie dem Edinburgh Military Tattoo oder dem Puccini Opern Festival in Italien.Erste Sommersaion in JapanIn Japan warten die berühmten rosa blühenden Kirschbäume für besondere Fotomotive und das größte Tanzfestival des Landes - das Awa Odori in Takushima. In Osaka erkunden Gäste die bunte Streetfood-Szene und das pulsierende Nachtleben der Stadt. Während der Reise vertieft das S.A.L.T.-Programm (Sea and Land Taste) die Verbindung zur japanischen Küche, unter anderem mit Landgängen wie einer Umami-Verkostung in Osaka und einer Verkostung der regionalen Spezialitäten Kyotos.Drei neue Grand VoyagesBoutique-Häfen, UNSECO-Stätte und kulturelle Erlebnisse: die neuen Reisen laden dazu ein, weitläufige Regionen ausgiebig und tiefgehend zu erkunden - abseits der Massen.- Grand Voyage Mediterranean 2027 mit 48 Zielen im Mittelmeer, u.a. Istanbul, Gythion und Ephesus- Grand Voyage Asia 2028 mit 28 Zielen in Asien, u.a. Japan, Vietnam und Thailand- Grand Voyage South America 2028 mit 40 Zielen in Südamerika, u.a. Rio de Janeiro, Ushuaia und Manaus