Mainz (ots) -Woche 45/25Mi., 5.11.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 Die Spur (HD/UT)Spiked: K.O.-Tropfen - unsichtbarer AlbtraumFilm von Birgit Tanner und Janina FindeisenKamera: Knut Schmitz, André Götzmann, Bernadette PaassenDeutschland 2025Im Streaming: 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 30. Oktober 2030(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)Woche 48/25Fr., 28.11.23.40 aspekteBitte Ergänzung beachten:Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heuteWoche 49/25Fr., 5.12.21.15 SOKO LeipzigBitte Folgenänderung beachten:Der dunkle Begleiter(Text und weitere Angaben s. Fr., 12.12.2025, 21.15 Uhr)(Die Folge "SOKO Leipzig: Fremde Träume" entfällt.)\u2003Woche 50/25Fr., 12.12.Bitte neuen Ausdruck beachten:21.15 SOKO Leipzig (HD/AD/UT)LuckyIna Zimmermann Melanie MarschkeJan Maybach Marco GirnthKim Nowak Amy MußulMoritz Brenner Johannes Hendrik LangerProf. Dr. Sabine Rossi Anna StieblichJonas Kaminski Anian ZollnerUli Stephan Möller-TitelThomas Bòst Ulrich WenzkeBjörn Singer Manolo BertlingGertrude Wondracek Krista BirknerPeter "Lucky" Lucke Tobias SchulzeFrida Kohlhaas Julia BlankenburgGünther Brand Caspar Gierden CollieuxVera Schulze-Cruz Annika Kuhlund andereSchnitt: Susann WetterichTitelmusik: Jasmin ReuterMusik: George KochbeckKamera: Nicolai KätschBuch: Markus Hoffmann, Marlon del MestreRegie: Herwig FischerGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF StudiosDeutschland 2025Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 19. März 2027("SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter" wird auf Fr., 5.12.2025, 21.15 Uhr vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6149022

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.