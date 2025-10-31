Mainz (ots) -
Woche 45/25
Mi., 5.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.15 Die Spur (HD/UT)
Spiked: K.O.-Tropfen - unsichtbarer Albtraum
Film von Birgit Tanner und Janina Findeisen
Kamera: Knut Schmitz, André Götzmann, Bernadette Paassen
Deutschland 2025
Im Streaming: 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 30. Oktober 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)
Woche 48/25
Fr., 28.11.
23.40 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heute
Woche 49/25
Fr., 5.12.
21.15 SOKO Leipzig
Bitte Folgenänderung beachten:
Der dunkle Begleiter
(Text und weitere Angaben s. Fr., 12.12.2025, 21.15 Uhr)
(Die Folge "SOKO Leipzig: Fremde Träume" entfällt.)
\u2003
Woche 50/25
Fr., 12.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.15 SOKO Leipzig (HD/AD/UT)
Lucky
Ina Zimmermann Melanie Marschke
Jan Maybach Marco Girnth
Kim Nowak Amy Mußul
Moritz Brenner Johannes Hendrik Langer
Prof. Dr. Sabine Rossi Anna Stieblich
Jonas Kaminski Anian Zollner
Uli Stephan Möller-Titel
Thomas Bòst Ulrich Wenzke
Björn Singer Manolo Bertling
Gertrude Wondracek Krista Birkner
Peter "Lucky" Lucke Tobias Schulze
Frida Kohlhaas Julia Blankenburg
Günther Brand Caspar Gierden Collieux
Vera Schulze-Cruz Annika Kuhl
und andere
Schnitt: Susann Wetterich
Titelmusik: Jasmin Reuter
Musik: George Kochbeck
Kamera: Nicolai Kätsch
Buch: Markus Hoffmann, Marlon del Mestre
Regie: Herwig Fischer
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios
Deutschland 2025
Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 19. März 2027
("SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter" wird auf Fr., 5.12.2025, 21.15 Uhr vorgezogen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6149022
Woche 45/25
Mi., 5.11.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.15 Die Spur (HD/UT)
Spiked: K.O.-Tropfen - unsichtbarer Albtraum
Film von Birgit Tanner und Janina Findeisen
Kamera: Knut Schmitz, André Götzmann, Bernadette Paassen
Deutschland 2025
Im Streaming: 31. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 30. Oktober 2030
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.)
Woche 48/25
Fr., 28.11.
23.40 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Gute Chefs, schlechte Chefs: Führung heute
Woche 49/25
Fr., 5.12.
21.15 SOKO Leipzig
Bitte Folgenänderung beachten:
Der dunkle Begleiter
(Text und weitere Angaben s. Fr., 12.12.2025, 21.15 Uhr)
(Die Folge "SOKO Leipzig: Fremde Träume" entfällt.)
\u2003
Woche 50/25
Fr., 12.12.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
21.15 SOKO Leipzig (HD/AD/UT)
Lucky
Ina Zimmermann Melanie Marschke
Jan Maybach Marco Girnth
Kim Nowak Amy Mußul
Moritz Brenner Johannes Hendrik Langer
Prof. Dr. Sabine Rossi Anna Stieblich
Jonas Kaminski Anian Zollner
Uli Stephan Möller-Titel
Thomas Bòst Ulrich Wenzke
Björn Singer Manolo Bertling
Gertrude Wondracek Krista Birkner
Peter "Lucky" Lucke Tobias Schulze
Frida Kohlhaas Julia Blankenburg
Günther Brand Caspar Gierden Collieux
Vera Schulze-Cruz Annika Kuhl
und andere
Schnitt: Susann Wetterich
Titelmusik: Jasmin Reuter
Musik: George Kochbeck
Kamera: Nicolai Kätsch
Buch: Markus Hoffmann, Marlon del Mestre
Regie: Herwig Fischer
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Studios
Deutschland 2025
Im Streaming: 5. Dezember 2025, 10.00 Uhr bis 19. März 2027
("SOKO Leipzig: Der dunkle Begleiter" wird auf Fr., 5.12.2025, 21.15 Uhr vorgezogen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6149022
© 2025 news aktuell