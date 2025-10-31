Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neuesten Inflationsdaten für die Eurozone zeigen ein gemischtes, aber insgesamt stabiles Bild, so die Experten von XTB.Laut vorläufigen Angaben von Eurostat habe die HICP-Inflation im Oktober bei 2,1% gelegen - exakt im Rahmen der Erwartungen und leicht unter dem Vormonatswert von 2,2%. Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) sei mit 2,4% unverändert geblieben, was auf anhaltenden Preisdruck in den zugrunde liegenden Sektoren hinweise. Für die Börse aktuell bedeute das: Keine Überraschung für die Märkte, aber auch kein Anlass für Euphorie - die Inflationslage bleibe angespannt, wenn auch unter Kontrolle. ...

