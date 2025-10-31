Im Sommer kündigte die spanische Marke Silence eine neue 4-kW-Basisversion ihres Leichtfahrzeugs S04 an. Nun rollt die neue Variante namens S04 L6e Unico in Deutschland zu den Händlern. Das Modell startet ab 9.990 Euro und darf mit einem Führerschein der Klasse AM gefahren werden - sprich: ab 15 Jahren. Silence hat seine Produktpalette im Sommer um zwei neue Modellvarianten des Leichtfahrzeugs Silence S04 erweitert - konkret um besagte Einstiegsversion ...

