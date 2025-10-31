Der - charttechnische - Ausbruch fand Anfang Juli statt: Da verlies die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend mit der oberen Begrenzungslinie bei rund 16 Euro. Seitdem hat das Papier deutlich zugelegt [Plusvisionen hat über das Chart-Signal HIER berichtet]. Könnte sich dieser Trend fortsetzen (siehe auch Tageschart unten)? Nach den jüngsten Zahlen befindet sich der Bauträger-, Mittelstand- und Leasingfinanzierer in den ersten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.