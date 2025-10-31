Mit über einer Million Rechenstunden und Daten aus zwei Großprojekten haben Forschende fast die gesamte südliche Milchstraße in Radiowellen kartiert - und zeigen sie in völlig neuem Licht. Ein internationales Team nutzte das Radioteleskop Murchison Widefield Array (MWA) in Australien, um Daten aus den Surveys GLEAM (2013-2015) und GLEAM-X (ab 2018) zu kombinieren. Das Ergebnis sieht nicht nur spektakulär aus, es liefert auch nie dagewesene Einblicke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.