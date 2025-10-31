© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

Meta will bis zu 30 Milliarden US-Dollar durch Anleihen einsammeln. Das Geld soll in den Ausbau von Künstlicher Intelligenz fließen - Anleger sind skeptisch.Der Facebook-Konzern Meta Platforms plant, bis zu 30 Milliarden US-Dollar über eine neue Anleiheemission einzunehmen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einem Börsenbericht mitteilte, sollen die Mittel vor allem die steigenden Kosten seiner KI-Offensive decken. Denn Meta rechnet im kommenden Jahr mit Ausgaben zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar für seine Investitionen in Künstliche Intelligenz. Schulden für die Zukunft Meta will das Geld über ein sechsteiliges Anleihepaket mit Laufzeiten zwischen fünf und vierzig Jahren …