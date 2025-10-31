© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comMeta will bis zu 30 Milliarden US-Dollar durch Anleihen einsammeln. Das Geld soll in den Ausbau von Künstlicher Intelligenz fließen - Anleger sind skeptisch.Der Facebook-Konzern Meta Platforms plant, bis zu 30 Milliarden US-Dollar über eine neue Anleiheemission einzunehmen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einem Börsenbericht mitteilte, sollen die Mittel vor allem die steigenden Kosten seiner KI-Offensive decken. Denn Meta rechnet im kommenden Jahr mit Ausgaben zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar für seine Investitionen in Künstliche Intelligenz. Schulden für die Zukunft Meta will das Geld über ein sechsteiliges Anleihepaket mit Laufzeiten zwischen fünf und vierzig Jahren …Den vollständigen Artikel lesen ...
