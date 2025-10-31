Apple Inc. erwartet nach der Freigabe neuer iPhones einen massiven Anstieg der Verkaufszahlen im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Das Unternehmen prognostiziert für das laufende Quartal ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich und geht davon aus, dass dies das "beste iPhone-Quartal aller Zeiten" wird. Die Zuversicht des Managements beruht auf der ungebrochenen Nachfrage nach seinen Premium-Produkten.iPhone-Absatz treibt den KonzernDas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
