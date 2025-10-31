Altria enttäuscht mit rückläufigem Absatz und Kurssturz um 8 %. Trotz 7 % Dividende bleibt die Frage: Renditeperle oder Auslaufmodell? Tabakaktien gelten seit jeher als Bollwerk in unsicheren Zeiten: Cashflowstark, krisenresistent und mit üppigen Dividenden ausgestattet. Doch das Geschäftsmodell, das jahrzehntelang zuverlässig Gewinne abwarf, steht unter strukturellem Druck. Der gesellschaftliche Wandel hin zu einem gesünderen Lebensstil und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE