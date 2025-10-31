NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple nach Zahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 203,07 auf 246,99 US-Dollar angehoben. Der Tech-Riese habe im Schlussquartal seines Geschäftsjahres erwartungsgemäß abgeschnitten, aber einen starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Edison Lee in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die langfristigen Aussichten blieben derweil gedämpft./rob/gl/ajx



