Marienbad, Tschechische Republik (ots) -In den weltberühmten Marianske Lazne (Marienbad) wurde das erste und einzigartiges unterirdisches Kolumbarium mit dem interaktiven Erinnerungsbaum EIWA in Europa eröffnet. Das moderne Kolumbarium-Konzept des Unternehmens Memory Crystal s.r.o. verbindet traditionelle Glasbläserkunst mit modernster Technologie und bietet eine neue Form der Trauerbewältigung, Urnenbeisetzung und des Erinnerns an Verstorbene.Das moderne und platzsparende Kolumbarium bietet eine Lösung für viele Friedhöfe, die sich den Wünschen und neuen Anforderungen der Angehörigen stellen wollen. Das Kolumbarium ermöglicht die Aufbewahrung von bis zu 600 Urnen auf einer Fläche von nur 15 Quadratmetern. Die leuchtenden Kristallblätter tragen eingravierte Namen der Verstorbenen und können zudem eine symbolische Menge Asche enthalten. Über eine mobile App können Angehörige - auch aus der Ferne - ihr personalisiertes Blatt wie eine Grabkerze zum Leuchten bringen oder Text- und Sprachnachrichten senden, die im Inneren des Baumes abgespielt werden.Nach der tschechischen Premiere und der Präsentation des Projekts auf der Fachmesse Pieta Dresden ist das Interesse am EIWA-Kolumbarium groß. Mehr als 15 weitere Installationen in Tschechien und Deutschland befinden sich bereits in Vorbereitung. Im Jahr 2026 wird EIWA zudem auf der BEFA Düsseldorf vorgestellt.Auch die lange erwarteten gesetzlichen Änderungen im Bundesland Rheinland-Pfalz fördern die Modernisierung des Bestattungswesens. Die gelockerte Gesetzgebung ermöglicht nun häufiger die Aufbewahrung von Urnen im familiären Umfeld und erleichtert die Herstellung persönlicher Erinnerungsstücke erheblich - ein Bereich, in dem Memory Crystal seit über 25 Jahren tätig ist. Erinnerungskristalle, Kristallurnen oder Schmuckstücke mit Asche bewahren das Wertvollste, das wir haben: die Erinnerungen an unsere Liebsten."Wir möchten Familien ermöglichen, Erinnerungen würdevoll, liebevoll und zeitgemäß zu bewahren", sagt Geschäftsführer Dalibor Novak.Pressekontakt:Memory Crystal s.r.o.Adresse: Dubice 32, 470 01 Ceska Lipa, Tschechische RepublikTelefon: +420 481 012 210E-Mail: info@memorycrystal.deWWW: www.memorycrystal.deOriginal-Content von: Memory Crystal s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181337/6149084