Die Traton Group will die Finanzierung und Refinanzierung Batterie-elektrischer Nutzfahrzeuge vorantreiben. Dazu hat das Unternehmen ein gruppenweites Green Finance Framework veröffentlicht. Investoren können so gezielt Projekte rund um Batterie-elektrische Nutzfahrzeuge unterstützen. Mit diesem Green Finance Framework will Traton Kapitalgeber an Bord holen, die sich speziell für die Finanzierung von E-Nutzfahrzeugen interessieren. Die Initiative ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.