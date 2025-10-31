© Foto: UnsplashNach starken Studiendaten zu Palazestrant greift Olema nach dem medizinischen Durchbruch. Die Tablette könnte das Therapiekonzept bei Brustkrebs grundlegend verändern.Die Aktie von Olema Pharmaceutical ist nach starken Studiendaten und wachsendem Optimismus an der Wall Street weiter im Aufwind. Der in San Francisco ansässige Entwickler von Brustkrebstherapien gilt laut Analysten als potenzieller Durchbruchskandidat im Bereich hormonabhängiger Krebsbehandlungen. Das Biotech-Unternehmen präsentierte Anfang Oktober überzeugende klinische Ergebnisse zu seinem Hauptprodukt Palazestrant, einem oralen Medikament zur Behandlung von östrogenrezeptor-positivem (ER+) Brustkrebs. Seit Jahresbeginn ist …Den vollständigen Artikel lesen ...
