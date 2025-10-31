kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 61%. In dieser Woche wurde uns zwei Positionen ausgestoppt und zwei Stops haben wir angehoben. Außerdem haben wir eine Analyse zu europäischen KI-Profiteuren veröffentlicht, drei Updates gepostet, ein Branchenspezial zur Stahlindustrie herausgegeben und ein Ranking angepasst. Heute reduzieren wir das Risiko bei einigen Positionen, indem wir mehrere Stops einziehen oder anhaben. Betroffen sind unter anderem Ionos, GSK, Alphabet, 2G-Energy, Cellebrite, Regeneron Pharmaceuticals und Bilfinger. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der NASDAQ100 wird über die KI-Euphorie auf neue Rekorde getrieben. Der S&P500 folgt dem mit gebremster Dynamik während der DAX in der stabilen Seitenlage verharrt. Der Chartvergleich macht es sehr deutlich.Das der Markt trotzdem noch nicht von Gier oder Fomo getrieben ist signalisiert der Fear&Greed Index mit einem Stand von 36. Das entspricht mittlerer Angst und ist eigentlich kein Niveau, von dem ein großer Absturz droht.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!