Von wegen sicher: In den USA sind tausende Büroangestellte von Entlassungswellen betroffen. Vor allem der Mittelstand ist zunehmend durch KI bedroht. Ein- und Aufstiegschancen werden immer seltener. Immer mehr Arbeitsplätze werden durch KI ersetzt. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind davon vor allem Bürojobs betroffen, die lange Zeit als sicher galten. Da KI bislang allerdings nur in bestimmte Aufgabenbereiche übernehmen kann, dürften Unternehmen ...

