© Foto: Jens Büttner - dpa

Meta Platforms hat zum dritten Mal in diesem Jahr die mittlere Spanne seiner Investitionsprognose angehoben - das verschreckte die Anleger am Donnerstag und führte zu einem kräftigen Ausverkauf der Aktie.Die Meta-Aktie schloss den Handelstag mit einem Minus von über 11,33 Prozent ab - dem größten Tagesverlust seit drei Jahren, wie aus Daten von Dow Jones Market Data hervorgeht. Der Rückgang vernichtete 214,7 Milliarden US-Dollar an Börsenwert und markierte den zehntgrößten Tagesverlust eines US-Unternehmens aller Zeiten sowie den zweitgrößten in der Geschichte von Meta - übertroffen nur vom Rekordeinbruch am 3. Februar 2022, als das Unternehmen 232 Milliarden US-Dollar an …